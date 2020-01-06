عاصي الحلاني يدعم كتابا عن مرض السرطان

أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن أمنياته لجميع مرضى السرطان بالقدرة على مواجهة المرض بالإيمان والصبر والتحدي.



ورحّب فارس الأغنية العربية في مقطع فيديو بصدور كتاب "أنا والسرطان راجل لراجل" للكاتبة المصرية أميرة عبدالمعبود، والذي تسرد فيه قصة معاناتها مع المرض وكفاحها في مواجهته.

وقال الحلاني إن الكتاب يتضمن شرحاً لكيفية محاربة المرض مضيفا: "أود أن أقول لكل شخص تعرَّض لأزمة الإصابة بالمرض، يجب أن يكون إيمانك كبيرا بالله سبحانه وتعالى، فإن كان الله معكم فلا غالب لكم".





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وأضاف: "عندما يكون الله مع الإنسان فهذا يساعده على الصبر خلال مواجهة الأزمات".

وتابع: "خالص الشكر للسيدة أميرة عبدالمعبود وقلبي معك، وسأحتفظ بالكتاب في مكتبتي الخاصة".

ويعد عاصي الحلاني من أكثر الفنانين دعماً لجهود محاربة السرطان، وقدم دعماً لعدد من زملائه الذين تعرضوا للإصابة بالمرض آخرهم الفنانة والمطربة إليسا.





وعبرت الكاتبة المصرية أميرة عبدالمعبود عن سعادتها للدعم الكبير الذي أعلنه فارس الأغنية العربية لمرضى السرطان، وقالت "سعادتي باهتمام عاصي الحلاني بدعم محاربي السرطان في الوطن العربي يفوق سعادتي باهتمامه بكتابي".

وأوضحت أن كتابها "أنا والسرطان راجل لراجل" هو بداية لسلسلة كتب تتناول الدعم النفسي والإنساني للإنسان العربي لمواجهة التحديات، ومن المقرر طرح الكتاب خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق يوم 22 يناير/كانون الثاني.