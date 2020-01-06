محسن مصبح يبرئ الإعلام من تذبذب نتائج الشارقة الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى محسن مصبح، رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، أن يكون الإعلام سببا في تذبذب نتائج ومستوى الفريق الكروي خلال الموسم الحالي.

وكان الشارقة فقد صدارته في مسابقة دوري الخليج العربي خلال الجولتين الماضيتين، بعد خسارتين متتاليتين أمام الظفرة 3-1 والوحدة 2-1.



وقال مصبح في تصريحات لـ"العين الرياضية": "الإعلام الإماراتي شامل ولا نشكك فيه، واليوم إذا ظهر نقد فهو من الحرص على مصلحة الفريق ليس إلا".

وأضاف: "الانتقاد مقبول من الجميع وعلينا أن نرى الصالح ونسعى لتصحيح الأوضاع مرة أخرى، الإعلام الإماراتي واع ولا يمكن أن أجامله".

وأتم تصريحاته: "الإعلام الإماراتي لم يكن أبدا مع فريق ضد آخر، وهذا الأمر يسرنا كثيرا".