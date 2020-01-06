سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 6 يناير 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، الإثنين، في السوق السوداء، كما بقي سعر العملة الخضراء في البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.

ويخضع سعر الدولار الرسمي في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، سجل الدولار 87 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وأنهى الجنيه السوداني عام 2019 مسجلا انخفاضات كبيرة في سعره بتعاملات السوق السوداء في ظل أزمة شح السيولة الأجنبية.

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ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

- سعر اليورو والإسترليني

وبحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 50.23 جنيه للشراء مقابل 50.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 58.86 جنيه للشراء مقابل 59.16 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 97.26 جنيه، وسجل الإسترليني 114.6 جنيه.

- سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، وفق المركزي السوداني، 11.99 جنيه للشراء مقابل 12.05 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه للشراء و12.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 147.49 جنيه للشراء مقابل 148.23 جنيه للبيع، والجنيه المصري 3.25 جنيه للشراء و3.28 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 23.20 جنيه، والدرهم الإماراتي 23.84 جنيه، والدينار الكويتي 257.8 جنيه، والجنيه المصري 5.42 جنيه سوداني.