شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة فى المالديف ويخت فاخر.. نجمة الروك مادونا تقضى عطلة عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية مادونا، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بكواليس رحلتها العائلية التى قضتها مع أبنائها على إحدى الجزر الخاصة بالمالديف، عبر حسابها بإنستجرام.

وظهرت نجمة الروك البالغة من العمر 61 عامًا فى الصور التى نشرتها منذ ساعات، وهى فى قمة تألقها وشبابها، بعد أن اصطحب معها صديقها أحلامالك ويليامز، وخمسة من أطفالها الستة، لورديس صاحب الـ 23 عامًا، والتوأمان استير وستيلى، وميرسى جيمس، وأبنها جى ريتشى، وديفيد باندا صاحب الـ 14 عامًا.

كما نشرت مادونا، مقطع فيديو يظهر من خلاله الفعاليات التى حرصت عائلتها على ممارستها على سواحل الجزيرة الخاصة فى المالديف والتى ظهر فيها أيضًا اليخت الخاص التى حرصت على استئجاره للرحلة.

واقتربت النجمة العالمية من اتمام مراسم الزواج من صديقها أحلاملك ويليامز صاحب الـ 25 عامًا، بعد موافقة والديها على الزواج بالرغم من تواجد فارق سن كبير بينهما وصل لـ 36 عامًا، وفقًا لتصريحات أصدقائها المقربين للصحيفة الإنجليزية ميرور.

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مادونا

وكانت قد أكدت النجمة العالمية مادونا شائعات مواعدتها لـ راقص من فرقتها يدعو أحلامالك ويليامز، وذلك بعد أن التقطت لهما صورة من شرفة فندقها في ميامي وهو يحتضنها، حسبما نشر موقع " yahoo ".

وكشف الوالدين أثناء حديثهما لـ موقع "Mirror" البريطانية، أنهما قابلا المغنية العالمية، وأطلعهما الثنائى على خططهما المستقبلية، وذلك بعد انتهاء جولتها في مدام إكس العام المقب، .وأكدت والدة ويليامز التي تبلغ من العمر 55 عام، ووالده البالغ من العمر 59 عاما، أن الثنائى تربطهما علاقة منذ عام تقريبا، وكانت بعيدة عن الأضواء، وأنهما لا يمانعان ارتباط ابنهما بالمغنبة العالمية.