شكرا لقرائتكم خبر عن مى حلمى تتغزل فى محمد رشاد بعد أزمة الإجهاض: "أنت بكل الأبناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية مى حلمى، على التغزل فى زوجها الفنان محمد رشاد، بعد أزمة إجهاضها الأخيرة، ونشرت صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها بإنستجرام، وكتبت "وستظل انت بكل الأبناء / إلى صديقى حبيبى أبى وسندى وأخى وأكبر وأصغر أبنائى، أحبك فأنت عوضى فى الدنيا ما دمت سالما فأنا بخير لست حزينة فالمواقف دائما تعبر عن من حولك وقت الشدة، وقتا ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جده عجوز ثم أحفاد وهكذا ولكن عندما يشاء القدير عوضه كبير".

وكان الفنان محمد رشاد، قد أعلن منذ أيام عن خبر صدم جمهوره، وهو ما يتعلق بزوجته الإعلامية مى حلمى بعد مرورها بأزمة صحية داخل أحد المستشفيات، حيث نشر صورة جمعته بزوجته، وعلق فى إشارة إلى إجهاضها قائلا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتى كويسة اللى راحوا ييجى غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكى وتقومى بالسلامة".

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وعقد المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى قرانهما فى سرية تامة فى مارس 2019، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذى أقيم فى أكتوبر من عام 2018.

وكان المطرب محمد رشاد انتهى من تصوير كليب جديد بعنوان "لا بسيطة"، من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومكساج ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوى، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة، ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها نبيل مكاوى مع محمد رشاد، حيث تعاون الاثنان سابقًا فى كليب رشاد الأخير "دلع"، من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وتم تصوير فيديو كليب جديد فى منطقة المنصورية.

ونشر محمد رشاد مؤخرًا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على Instagram ظهرا فيها وهما يقفان أمام البحر وكتب: "أكتر حاجة بحبها فيكى طبعا دا غير إنى بحب كل ما فيكى الأوقات والذكريات اللى بتحبى تاخديها فى حياتنا زى المكان دا هنفضل كل مرة مسافرين وراجعين على الطريق نقف ونتصور عنده وحتى لو موقفناش بس بقى بيربطنا بيه ذكرى وصورة لينا سوا مع بعض.. بحبك من جوا قلبى يا كل قلبي".

يذكر أن محمد رشاد طرح خلال الفترة الماضية أغنيتى "دلع"، و"إحساسى" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.