تعرف على كيفية التخلص من ” التهاب الحلق ” بطرق بسيطة وعلاجات منزلية

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 05:59 مساءً - نشرت مجلة ” هيلث سايت ” تقريرا عن بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تهدئة التهاب الحلق واللوزتين ومنع حدوث مضاعفات .
والذي يعد أحد أكثر الأعراض شيوعا للإصابة بالبرد أو الإنفلونزا ويجعلك غير قادر على أن تبتلع أو تأكل أو تنام ويسبب ألام وخشونة في الحلق .
وتمثلت تلك العلاجات المنزلية في الآتي :
1- استخدام ” ماء الغرغرة ” : حيث تكمن أهمية الغرغرة في بساطة استخدامها فكل ما تحتاجه هو كوب من الماء الدافىء وملعقة ملح لتصنع المحلول المقاوم للبكتيريا بشكل فعال .
2- شرب ماء الليمون الساخن : يتميز بقدراته المضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات والتي من شأنها أن تزيد من صعوبة تكاثر الفيروسات والبكتيريا في الحلق .
3- العسل : تناول ملعقة صغيرة من العسل الذي يعمل على مقاومة الجسم للبكتيريا كما يعمل كمضاد حيوي طبيعي واسع المجال .
4- شاي البابونج : الذي يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات والأكسدة .. كما أن إضافة بعض من العسل الطبيعي إليه يرفع من قيمة العلاج كثيرا .
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