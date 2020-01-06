كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 05:59 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من جنازة ” قاسم سليماني ” القائد بالحرس الثوري الإيراني والتي أقيمت اليوم الإثنين وكان يؤم الصلاة عليه المرشد الأعلى في إيران ” علي خامنئي ” .
والذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يبكي بحرقة أثناء الصلاة على قاسم سليماني والدعاء له وسط بكاء عدد من المسئولين الذين شاركوه الصلاة وعلى رأسهم الرئيس ” حسن روحاني ” وقائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري ” إسماعيل قاآني ” وصراخ وعويل المشيعين .
وشارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” إسماعيل هنية ” في مراسم تشييع جثامين سليماني والمهندس ورفاقهما .
وقال هنية في كلمة أثناء مراسم تشييع قاسم سليماني في طهران أن هذه الجريمة تستحق العقوبة وتزيدنا قوة لتحرير القدس .. وتابع : ” الشهيد سليماني هو شهيد القدس ” .
وتجمع آلاف الإيرانيين في جامعة طهران منذ الساعات الأولى من صباح الإثنين للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان سليماني وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية .
كانت هذه تفاصيل خبر بكاء خامنئي وهو يؤم صلاة الجنازة على قاسم سليماني .. وإسماعيل هنية يشارك في تشييع الجنازة ويصفه ب ” شهيد القدس “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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