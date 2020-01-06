كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 05:59 مساءً - خرجت الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” بتصريحات تليفزيونية خلال لقائها في برنامج ” the insider بالعربي ” المذاع على قناة دبي .
والتي تحدثت فيه ميريام فارس عن فترة مرضها وأن الدعم الكبير لها كان من جانب عائلتها الذين ساعدوها على إجتياز هذه الأزمة .. فقالت : ” هن أول ناس بيكونوا حدك وبيمشو معك في هالمسيرة الصعبة ويتخطوها معك ” .
كما أشارت إلى أن وجود إبنها بجانبها كان مهما بالنسبة لها واصفة إياه ب ” البركة ” في المنزل وأن مجرد وجوده وجلوسه بجانبها كان ينسيها ما كانت تشعر به من ألم أو وجع .
وبسؤالها عن تفكيرها في الإنجاب مرة أخرى قالت : ” إن شاء الله خير .. هلا بلش النق طالما أنا صرت منيحة فبلشت العيلة كلها يالا بدنا نشوف بنوتة أو أخ ” .
وأضافت أنها تشعر بالحماس عندما تنزل إلى السوق وتشاهد الكثير من المحال التي تعرض ملابس للفتيات الصغيرات مع ترك مساحة صغيرة لملابس الأولاد .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. كيف كان رد ميريام فارس بسؤالها حول تفكيرها بالإنجاب مرة ثانية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.