سيلينا جوميز تستمتع بعطلة أعياد الميلاد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بدأت المطربة والنجم الأمريكية سيلينا جوميز عام 2020 بعطلة “مريحة” إلى جانب أصدقائها المقربين، احتفالا بالعام الجديد، حيث ارتدت سيلينا جوميز بيكيني أخضر في ليلة رأس السنة، بينما كانت تستمتع بالوقت على متن يخت مع صديقاتها.

وقال أحد شهود العيان لموقع E New: تقضي سيلينا أسبوعًا في جزيرة أواهو في هاواي حتى تدق في عام 2020، إنها تقيم في منزل مع مجموعة من صديقاتها المقربين، ويستمتعن جميعًا بعطلة مريحة مع وقت الشاطئ والتسكع معًا.

وتابع المصدر: في عشية رأس السنة الجديدة، أمضوا اليوم على يخت يبحر حوله، كانت سيلينا تتشمس على سطح السفينة، بعض صديقاتها تناولن كوكتيلات من الشمبانيا، لكنها علقت في الماء.

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وعلى جانب أخر، تعد النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز من أبرز الوجوه الإعلانية لعلامة الملابس الرياضية الألمانية “بوما” منذ فترة طويلة، وبمناسبة موسم الإجازات، عادت نجمة البوب لتكشف النقاب عن تعاونها الثالث مع العلامة التجارية الشهيرة، والتي تشمل تشكيلة من الملابس والإكسسوارات، بالإضافة إلى نمطين جديدين من الأحذية الرياضية.

وتشمل المجموعة المستوحاة من رياضة الركبي قميصًا للركبي، فستانًا للهوكي، وسترة باقر قصيرة بالإضافة إلى سترة منسوجة، كما تتضمن التشكيلة قبعة صوفية جميلة من شأنها أن تبقيك دافئة خلال الأشهر الباردة.

كما استغلت سيلينا جوميز الصورة الظلية للحذاء الكلاسيكي الشهير “Cali Suede” من بوما، وحولته إلى حذاء للجري أطلقت عليه اسم “SG Quilted Runner”.