مدير أعمال نانسي عجرم يكشف التفاصيل الكاملة لاقتحام لص لمنزلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف جيجى لمار، مدير اعمال الفنانة نانسي عجرم، عن اقتحام لص لفيلا الفنانة، وتعامل معه زوجها وأطلق عليه النيران والتي أدت إلى وفاة السارق في الحال.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية on e، أن شخص كان مختبأ فى الشرفة، وبعد رحيل الضيوف التى كانت متواجدة بالفيلا قرر اقتحام الغرفة وهدد زوجها والفنانة بإعطائه كل ما يملكون من أموال وذهب بالفيلا، مضيفا أن زوجها قرر اعطاءه الأموال والذهب ولكنه هرب إلى غرفة الأطفال وتعامل معه وأطلق عليه النيران والتى أودت بحياته فى الحال.

كما كشف خلال المداخلة أن إصابة نانسي عجرم، جاءت نتيجة شظايا الرصاص، ولكنها إصابة خفيفة والجميع بخير.

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جيجى لمار ، قدم الشكر للإعلام المصري على مساندته للفنانة نانسي عجرم، مضيفا أن هناك إجراءات قانونية حيال الواقعة.

وكشف برنامج et بالعربي، أنه تم نقل الدكتور فادي الهاشم إلى إحدى المستشفات ببيروت، وأنه من المقرر أن يظل بها إلى استكمال التحقيقات يوم الثلاثاء ، وذلك لأن يوم الاثنين عطلة رسمية بلبنان وهذا سبب تأخر التحقيقات معه، وأكد البرنامج أن التحقيقات معه طبيعية وذلك لان هناك جريمة قتل.

وأكد البرنامج أن هناك اتهامات تدور حول أحد أفراد الأمن وتورطه مع اللص وذلك بسبب اخترا نظم الأمن الموضوعة للمنزل وهو مالمح به جيجي لمار خلال المداخلة أيضًا.

وكانت القاضية اللبنانية غادة عون، أمرت بالتحقيق مع الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله السوري محمد حسن الموسى، اللص الذي حاول اقتحام المنزل الخاصة بهما فى نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وتبادل الطرفان إطلاق النار انتهت بمقتل اللص.