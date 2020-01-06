محمود العسيلي يستعد لعقد قرانه ويكشف موعد زفافه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري محمود العسيلي، للاحتفال بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم.

محمود العسيلي، قال في تصريحات صحفية، إنه يستعد للاحتفال بعقد قرانه يوم الثلاثاء المقبل في مدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل.

محمود العسيلي، كان قد احتفل بخطوبته في شهر يوليو الماضي، وكشف عن أول لقاء جمعه بخطيبته قائلا، إنه تعرف عليها عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين، ويعيش معها أحلى أيام حياته.

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وأضاف خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي: “الحب شئ أساسي في حياتي، وأن المرأة لها عندي تقدير خاص، وهذه ستكون الزيجة الثالثة، وأتمنى أن تكون الأخيرة، وأعتقد انني تعلمت من أخطاء الماضي المتعلقة بالارتباط العائلي والعاطفي”.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرتبط فيها العسيلي، فسبق له الارتباط قبل ذلك وأنجب مرة واحدة من زوجته الأولى، وانفصل عنها وارتبط بواحدة أخرى ولم تستمر فترة زواجهما طويلًا.

وكان العسيلي، قد كشف أسباب فشل زيجاته خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية، قائلًا: إنه شخصية عصبية وصعب أن يستحمله أحد كما أنه يتمتع بحساسية مفرطة وهو ما يضعه دائما في مأزق مع المرأة التي يرتبط بها وأنه لا يستطيع أن يعيش غير سعيد، وأنه يرفض الحياة المعلبة.

الفنان المصري كان قد نشر صور له برفقة خطيبته من إيطاليا قبل الاحتفال بخطوبته وهو الامر الذي أثار العديد من التساؤلات حول ارتباطهما ولكنه لم يعلق على ذلك واحتفل بخطوبته بعدها بشكل مفاجئ.