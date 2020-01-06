تكريم لبلبة في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، بتكريم الفنانة المصرية لبلبة، بحضور الدكتور أشرف زكي، رئيس المهرجان ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين.

وشهد الحفل الختامي إلى جانب تكريم الفنانة لبلبة، توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان.

Advertisements

وقال الدكتور أشرف زكي، إن تكريم فنانة كبيرة مثل لبلبة في ختام الدورة الرابعة للمهرجان بمثابة التكليل لتلك الدورة التي شهدت منافسة قوية ومتميزة بين المشاركين، خاصة وأن لبلبة لديها مشوار فني كبير، حيث بدأت العمل الفني منذ طفولتها وهي في الخامسة من عمرها واشتهرت حينها بتقليد المشاهير، كما درست فن الباليه وعملت بالغناء ليصبح لديها في أرشيفها الغنائي 268 أغنية، منهم 30 أغنية للطفل.

وأضاف: “مسيرتها الفنية مستمرة حتى الآن، و قدمت للسينما 85 فيلما، و شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و 16 مهرجانا عربيا، و حصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة، أهمهم: جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم “ليلة ساخنة” من إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان “كل إفريقيا” بكيب تاون جنوب إفريقيا عن دورها في نفس الفيلم.

وكان المهرجان قد كرم في حفل الافتتاح الفنان الكبير حسن حسني، وذلك عن مجمل أعماله الفنية وحضر الحفل عددًا كبيرًا من النجوم بالإضافة إلى عددًا من أفراد عائلة الفنان.