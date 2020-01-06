أنغام تتألق بالقفطان المغربي في «سمرات موسم الرياض».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات سمرات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

أنغام، تألقت خلال الحفل بالقفطان المغربي، وقدمت باقة مميزة لأهم وأشهر أغانيها خاصة الخليجي منها وسط تفاعل كبير من الحضور معها خلال الحفل.

وحرص عددًا كبيرًا من النجوم على الإشادة بإطلالة أنغام المغربية التي اختارتها لإطلالتها خلال الحفل ومنهم الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة منى زكي.

وشارك أنغام خلال الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنانة اللبنانية ميريام فارس.

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من ناحية أخرى أحيت أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا أمس الأحد 5 يناير، ضمن فعاليات مهرجان العود برفقة الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والحفل من تنظيم الهيئة العامة للترفية.

وكانت الهيئة قد أعلنت نقل مكان حفل الفنانة أنغام وهاني شاكر، بسبب سوء الأحوال الجوية ليكون مكانه في المركز الملك فهد الثقافي.

أنغام، تعيش حالة انتعاشة فنية خلال الفترة الأخيرة خاصة ضمن فعاليات موسم الرياض، وشاركت مؤخرًا في أنغام، في حفل ليلة الملحن ياسر بو علي، وشاركها في الحفل الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.

كما أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات ليلة إبداعات الشاعر تركي بالسعودية، والتي تحمل اسم “بعض من ذكرياتي”، بموسم الدرعية، والذي يعد أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا لتركيب دعامة لتخفيف آلام حصوات الكلى التي تعاني منها.