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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر بملابس الإحرام بعد عودته من السعودية والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
الفنان المصري مصطفى قمر
عاد الفنان المصري مصطفى قمر من الأراضي السعودية المقدسة بعد تأديته مناسك العمرة في زيارة استغرقت حوالى أسبوع.
وقرر قمر استئناف نشاطه الفني خلال الأيام المقبلة وعقد جلسات عمل مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للجزء الثانى من فيلم "حريم كريم"
والذي يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره على حد قوله، ليعود الفيلم مرة أخرى بعد طرح الجزء الأول منه عام 2005 وأخرجه على إدريس.
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