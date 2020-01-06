فن ومشاهير

مصطفى قمر بملابس الإحرام بعد عودته من السعودية

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الإثنين 6 يناير 2020

الفنان المصري مصطفى قمر

عاد الفنان المصري ​مصطفى قمر​ من الأراضي السعودية المقدسة بعد تأديته مناسك العمرة في زيارة استغرقت حوالى أسبوع.

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وقرر قمر استئناف نشاطه الفني خلال الأيام المقبلة وعقد جلسات عمل مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للجزء الثانى من فيلم "حريم كريم"

 

والذي يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره على حد قوله، ليعود الفيلم مرة أخرى بعد طرح الجزء الأول منه عام 2005 وأخرجه على إدريس.

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