شكرا لقرائتكم خبر عن نقل فادي الهاشم الى المستشفى وهل سيتم الافراج عنه قريبا؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشم افادت بعض التقارير الصحفية انه قد تم نقل د. ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة ن​انسي عجرم​ الى المستشفى بعد اصابته بعارض صحي نتيجة الحادث الذي حصل معهم، ومن المرجح ان يبقى الهاشم محتجزا حتى يوم الثلاثاء بعدها قد يتم الافراج عنه بعد اثبات ان الحادث هو دفاع عن النفس.

Advertisements وكان قد تعرض منزل ​نانسي عجرم​ فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق وقد تضامن معظم الفنانين مع نانسي وحاولوا الاطمئنان عليها.

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