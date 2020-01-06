فن ومشاهير

هذا ما قاله عادل إمام عن استعداده لعمل جديد مع ابنه

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الإثنين 6 يناير 2020

عادل إمام

تردد مؤخراً عن أن الممثل المصري ​عادل إمام​ ونجله محمد عادل إمام يستعدان لتقديم تجربة سينمائية بفيلم "الواد وأبوه" وبأنه جاري التحضير للعمل ولكن في تصريح صحفى قال عادل إمام أنه مشغول حاليا بمسلسله الجديد "فالنتينو"

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ولم يبدأ أي تحضيرات لأي عمل جديد ولم يدلي بأي تصريحات تخص عودته للسينما قريبا ، وعن إمكانيه العمل مع نجله محمد عادل امام قال بأنه بكل تأكيد يرحب بالفكرة وقد ظهر معه بالفعل في بعض الاعمال ولكن محمد الآن مشغول بعمله الجديد هو ايضا.

وأخيرا قال عادل امام ردا على اي شائعات تخص حالته الصحية بأنه بخير ويواصل تصوير عمله ولا يركز على مثل هذه الشائعات

 

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