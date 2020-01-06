فن ومشاهير

ماذا قال أحمد حلمي لزوجته منى زكي عن الصندوق الأسود ؟

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الإثنين 6 يناير 2020

الممثل المصري أحمد حلمي زوجته الممثلة منى زكي

هنأ الممثل المصري ​أحمد حلمي​ زوجته الممثلة ​منى زكي​ بعد طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلمها الجديد "الصندوق الأسود".

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ونشر حلمي الفيديو الدعائي للفيلم عبر حسابه الشخصي وقال في تعليقه على الفيديو: "ألف ألف ألف ألف ألف مبروك يا حبيبتى على فيلم الصندوق الأسود.. وبالنجاح والتوفيق يارب.. وإن شاء الله يعجب الناس ويكسر الدنيا".

كما حرصت، أيضًا، الممثلة المصرية ، على تهنئة منى زكي، على فيلمها الجديد "، حيث كتبت في التعليقات "مبروك يا حبيبتى"، في تهنئة منها لصديقتها منى زكى.

 

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