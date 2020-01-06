مححمود العسيلي يعلن عن موعد زفافه

الإثنين 6 يناير 2020

الفنان المصري محمود العسيلي

أعلن الفنان المصري ​محمود العسيلي​ خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بعد غدٍ الثلاثاء في الإسكندرية، على أن يقيم حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل.

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صوّر محمود العسيلي اغنيته الجديدة "تمثيلية"، على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر ان يطرحه في الفترة المقبلة على قناته الرسمية على يوتيوب.

الجدير ذكره ان محمود العسيلي كان قد احيا مؤخرا حفلا في "نادي الشمس"، وكان حفل ناجح حضره عدد كبير من الجمهور، قدم فيه باقة من اروع اغانيه.

على صعيد آخر فإن آخر أعمال محمود العسيلي فيديو كليب أغنية "إنتي وأنا"، من ألحانه، كلمات أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله الذي شاركه الغناء فيها، والذي طرحه على قناته الرسمية على يوتيوب.