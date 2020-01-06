اصالة تعلن انفصالها رسمياً عن زوجها طارق العريان

الإثنين 6 يناير 2020

الفنانة السورية أصالة

أعلنت الفنانة السورية ​أصالة​ صباح اليوم، عن انفصالها نهائياً عن زوجها السابق المخرج السوري ​طارق العريان​، متمنية من الجميع عدم الدخول في التفاصيل احتراما لمشاعرها ومشاعر ولديها آدم وعلي.



ونشرت نصري صورة جمعتها بزوجها طارق عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: "صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )

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وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره. أصالة".