فن ومشاهير

اصالة تعلن انفصالها رسمياً عن زوجها طارق العريان

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اصالة تعلن انفصالها رسمياً عن زوجها طارق العريان والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020

الفنانة السورية أصالة

أعلنت الفنانة السورية ​أصالة​ صباح اليوم، عن انفصالها نهائياً عن زوجها السابق المخرج السوري ​طارق العريان​، متمنية من الجميع عدم الدخول في التفاصيل احتراما لمشاعرها ومشاعر ولديها آدم وعلي.

ونشرت نصري صورة جمعتها بزوجها طارق عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: "صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) 

 

Advertisements

وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره. أصالة".

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصالة تعلن انفصالها رسمياً عن زوجها طارق العريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا