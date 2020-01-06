كرم بورسين يرفض بطولة هذا المسلسل

متابعة بتجــــــــرد: رفض النجم التركي كرم بورسين بطولة مسلسل “السد“، وذلك رغم اعجابه بالسيناريو.

وأفادت وسائل اعلامية تركية ان قرار بورسين جاء بعد معرفته بمخططات المسلسل خارج الأراضي التركية، وجاء رفضه بعد رفض النجمةالتركية نبهات شهري ايضا عرض هذا المسلسل وذلك بسبب عدم اعجابها بالسيناريو.

كرم بورسين عرفه العالم العربي من خلال مسلسل “ما وراء الشمس” الذي حقق نجاح جماهيري، وكان قد تعرض مؤخرا لإصابة خطرة فيعموده الفقري نتيجة سقوطه عن متن اليخت الذي كان يقضي عليه عطلته في بودروم.