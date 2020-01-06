ميريام فارس في السعودية للمرة الرابعة خلال شهر واحد

متابعة بتجــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلاتها في السعودية خلال الفترة الأخيرة، تستعد النجمة اللبنانية ميريام فارسلإحياء رابع حفل لها في المملكة العربية خلال شهر واحد.

ومن المقرر أن تلتقي ملكة المسرح مجدداً جمهورها في السعودية في حفل غنائي ضخم تحييه ضمن فعاليات “حفلات جدة” مساء ١٢كانون الثاني/يناير الجاري.

ميريام فارس ستقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على أن يشاركها في هذه السهرة الفنان المغربي سعد المجرد.

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فور انتشار الخبر، أعرب محبو ملكة المسرح في السعودية عن حماسهم للقائها من جديد، خاصةً أن جميع مشاركتها في الفعاليات الفنيةبالمملكة كان لها وقعاً خاصاً فتصدّر اسمها “الترند” السعودي مرات عديدة عبر موقع “تويتر” في الأسابيع الماضية.

في سياق آخر، تستعد ميريام فارس لإحياء ليلة رأس السنة لهذا العام، في الأردن وتحديدًا في فندق الشيراتون في العاصمة عمان.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس، طرحت خلال الساعات الماضية كليب “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها فيالفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.