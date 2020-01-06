ميريام فارس وسعد لمجرد على مسرح واحد في هذا البلد

Jan 06, 2020
ضربت الفنانة ميريام فارس موعداً جديداً مع الجمهور السعودي ضمن موسم “جدة” حيث ستجتمع مرة جديدة بحفلة فنية مع الفنان سعد لمجرد في 12 كانون الثاني/يناير الحالي.
وكانت ميريام قد اجتمعت مع سعد لمجرد الذي عاد لاحياء الحفلات بعد غياب لسنوات عن جمهوره ضمن موسم الرياض في السعودية في 18 ديسمبر 2019.
من جهة أخرى، ووسط أجواء شتوية في الصحراء وضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، أحيت الفنانة ميريام فارس جلسة خليجية بإمتياز يوم السبت الفائت، غنّت بها ميريام أغانيها الخليجية الجديدة والقديمة وأغاني من التراث الخليجي، كما وأدّت أغنيتها الجديدة “حبيبي سعودي” التي تفاعل معها الجمهور بشكل رائع. إن حماس ومحبة الحاضرين أشعر ميريام بدفء المكان رغم برودة الطقس.
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