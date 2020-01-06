لايف ستايلز ستوديوز وكنزة مرسلي: مفاجأة بداية عام 2020

تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، لصاحبها رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، لطرح أولى إنتاجاتها الفنية المصورة لعام 2020 مع النجمة الجزائرية كنزة مرسلي.

“مرسلي” كانت قد حطت رحالها في بيروت منذ عدة أيام، حيث صورت الاغنية على طريقة الفيديو الكليب مع المخرج اللبناني عادل سرحان.

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الأغنية باللهجة الجزائرية، كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت. وستصدر على قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية عبر موقع يوتيوب قريباً.

وينتظر جمهور كنزة العمل الجديد بحماس كبير خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النجمة الجزائرية مع الشركة.

ويعتبر هذا التعاون هو الرابع الذي يجمع “لايف ستايلز ستوديوز” وكنزة حيث سبق لهما وقدما “ملكة سبأ”، “قتّال” وآخرها كليب “La Casa Del Amor” والذي تم اطلاقه منذ ثلاثة أشهر، حيث تخطى العمل حاجز الـ 4.5 ملايين مشاهدة على قناة الشركة عبر موقع يوتيوب.