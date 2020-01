براد بيت مع حبيباته الثلاث السابقات.. وهذه ردة فعل جينيفر أنستون وغوينيث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ 77 ليلة أمس الأحد في فندق "هيلتون بيفرلي هيلز" الواقع في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وفاز الممثل العالمي الموهوب "براد بيت"، البالغ من العمر 56 عاما بجائزة Best Supporting Actor أي "أفضل ممثل داعم"، عن دوره في فيلم Once Upon A Time in Hollywood الذي مثله إلى جانب البطل ليوناردو دي كابريو.

ولأن الحدث يتضمن توزيع جوائز مُتعلقة بعالم التمثيل، فقد حضره نخبة من نجوم ونجمات هوليوود الممثّلين، أمثال حبيبتي براد بيت السابقتين، زوجته جينيفر آنستون وغوينيث بالترو، بالإضافة إلى أشهر مُغنيات العالم كتايلور سويفت وبيونسيه وجينيفر لوبيز.

ومن بروتوكولات حفلات الجوائز أن يصعد الفائز إلى خشبة المسرح من أجل استلام النصب التذكاري وإلقاء كلمة شكر لكل من عمل معه ودعمه في رحلته نحو هذا النجاح.

وبالفعل، هذا ما قام به براد بيت عندما تم اختياره للفوز بجائزة أفضل ممثل داعم؛ إذ صعد خشبة المسرح وتملّك انتباه الجمهور بأناقته وشخصيته الجذابة وكلامه المشاكس المليء بالمزاح.

في البداية، شكر براد بيت زميله البطل في الفيلم الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، ومازحه عن فيلم تايتانيك قائلا: "لشاركتُ معكَ الطّوافة"، ليسكب المزيد من الوقود على نار جِدال مشهد تايتانيك الشهير عندما غرق جاك "ليوناردو" مع أنه كان بوسع روز "كيت وينزلت" أن تفسح له المجال ليصعد على الباب الذي كان يطفو على سطح المحيط في الشتاء المُتجمد.

ومن بعدها، شكر براد والديه قائلا: "أريد أن أقول مرحبا لأهلي، لأنه مهلا لقد عادا إلى أوزاركس".

ومن ثم مازح الضيوف قائلا: "أردت أن أحضر أمي لكنني لم أتمكن من ذلك، لأن أي امرأة أقف بجانبها، يقولون إنني أواعدها، وسيكون هذا غريبا".

وفي أثناء مزحة براد الأخيرة، سلطت عدسات التصوير على حبيبتيه السابقتين: جينيفر أنستون وغوينيث بالترو؛ إذ صادف وأنهما كانتا تجلسان بجانب بعضهما، ووصفت اللقطة بـ "الأيقونية"، فظهرت جينيفر وهي تضحك وكأنها تقول في قرارة نفسها "أنا التي أعرف ذلك"، بينما كانت غوينيث تنصت لبيت بوجه مستقيم فيه القليل من الحدية.

تواريخ مواعد براد بيت للنساء

تزوج براد بيت من جينيفر أنستون مُدّة 5 سنوات منذ عام 2000 حتّى عام 2005، وبعدها مباشرة دخل في علاقة رومانسية مع النجمة العالمية أنجيلينا جولي، والتي كانت متواجدة في الحفل أيضا.

واعد براد بيت الممثلة العالمية غوينيث بالترو منذ عام 1994، وبعد عامين طلب الزواج منها ووافقت، وعندما قررا بأن يصبح الزواج رسميا لم تنجح علاقتهما، فانفصلا في عام 1997.