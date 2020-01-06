إعلان عن أصيل هميم يستفز تركي آل الشيخ.. وهذا ما حدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الإعلان الذي نُشر عبر حساب إحدى الإذاعات السعودية على تويتر، حفيظة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، وتضمن الإعلان استضافة الفنانة العراقية أصيل هميم؛ إذ علق آل الشيخ على تغريدة الإذاعة بقوله: "وش التخبط هذا؟! كيف يتم الاستضافة ومن المسؤول؟!!!"، في إشارة واضحة إلى منع أصيل هميم من الظهور الإعلامي في السعودية.

وفورا قامت الإذاعة بحذف التغريدة، دون الإشارة لشيء سواء باعتذار أو بتعليق حول من هو الضيف البديل، والمعلوم أن أصيل كانت الضيفة الرئيسة للحلقة.

إلى جانب آخر؛ تمتلك أصيل قاعدة جماهيرية عريضة في السعودية، وقد طالبت تلك الجماهير من المسؤولين تواجدها في المواسم الغنائية في السعودية.

وتمتلك أصيل صوتا جديدا على الساحة العربية؛ ما يجعلها بعيدة عن أن تقارن بأية مطربة عربية، وتعيش في زاوية منفردة متألقة، حتى أن أسلوب أغانيها لا يشبه الأنماط المعروفة في العالم العربي، صحيح أنها لا تمتلك عددا كبيرا من الأعمال، ولكن ما لديها جعلها بين المقدمة، خليجيا وعربيا مع أنها لم تخرج من عباءتها العراقية الأصيلة.

Advertisements

ولدت أصيل في بغداد عام 1984 ضمن عائلة فنية معروفة جدا في الوسط العراقي، فهي ابنة الموسيقار كريم هميم الذي نشأ هو الآخر في بيت يحب الشعر والفن والثقافة؛ فوالدها مختار "محلة جميلة" في بغداد الراحل الحاج هميم داود، وكان يمثل الواجهة الاجتماعية والشخصية الأكثر تقديرا من قبل أهالي المحلة في ذلك الزمن.

وفي كل عام هناك أغنية تحتل المرتبة الأولى، وتكون كما يقال "أغنية الموسم"، وكانت أصيل هي من حقق ذلك في 2019، من خلال أغنية تخطت كل التوقعات ووصلت لكل الأعمار، هي "سر الحياة".

تلك الأغنية تعتبر محطة ثبات لنجومية هميم؛ لأنها سبق وأن قدمت في بداية 2019 أغنية تخطت المئة وعشرين مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، هي أغنية "المفروض" التي لحنها الملحن علي صابر، وتحدث الكثير من النقاد والمتابعين أن أصيل لم تستطع تخطي نجاحها الكبير ذلك، وهذا ما عجز عنه الكثير من المطربين من تقديم أغنية ناجحة أخرى تتخطى "الأغنية الضاربة الأولى".

وفاجأت أصيل الجميع بعد شهر رمضان الماضي بإصدارها "سر الحياة" التي أخذت تجمع الملايين في أيام معدودة، والآن حصدت أكثر من 177 مليون مشاهدة فقط وهي بازدياد مستمر.

ومنذ الصيف الماضي وحتى الآن، والجميع يرى كيف تحصد المطربة العراقية نجاح أغنياتها على أرض الواقع، نراها تقدم حفلات جماهيرية في دول الخليج، بدأتها في الكويت بعدة حفلات، واختارتها القرية العالمية في دبي، مؤخرا، لتحيي ثاني حفلات هذا الموسم إلى جانب كبار المطربين، وهذه أول مؤشرات الاعتراف الرسمي بأصيل، وأنها أصبحت اليوم بين الصف الأول من المطربين الذين يحققون مبيعات كاملة للتذاكر.