مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـرضوى الشربينى

نشر النجم مينا مسعود، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو للإعلامية رضوى الشربينى والمشهور بـ "بلوك". وعلق النجم مينا مسعود على الفيديو قائلًا: "أنت لا تحتاج أن تفهم اللغة العربية لكى تفهم هذا الفيديو". وردت عليه الإعلامية رضوى الشربينى من خلال التعليقات قائلة: "حسنًا.. هذا صحيح للغاية.. أتمنى أن أكون قد ساعدت.. سنة جديدة سعيدة يا مينا". كان النجم العالمي مينا مسعود نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة سيلفي تجمعه بأسرته المصرية احتفالا بعيد الكريسماس. Advertisements وعلق مينا مسعود على الصورة قائلا: "Merry Christmas من عائلة مسعود". قد يهمك ايضاً: مسعود يُعلن أنه لم يتلق عرضًا جديدًا منذ صدور "علاء الدين" مينا مسعود يعبر عن سعادته بهذه الخطوة ويؤكد أن حلم حياتي تحقق

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