ليوناردو دي كابريو وبراد بيت مفاجئة حفل جوائز جولدن جلوب

أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عن مشاركة كل من ليوناردو دى كابريو وبراد بيت فى تقديم النسخة المقبلة والتى تقام يوم 5 يناير الجارى.

وإلى جانب دى كابريو وبراد بيت سوف يشارك عدد كبير من النجوم فى تقديم الحفل، ومنهم رامى مالك وسكارليت جوهانسن.

الثنائي قدما بطولة فيلم Once upon a time in Hollywood خلال عام 2019، والذي انطلق من مسابقة مهرجان كان السينمائى الدولى لأول مرة.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكي، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

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