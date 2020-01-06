صفاء سلطان تخضع لعملية طارئة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: خضعت الممثلة الأردنية صفاء سلطان لعمليّة إستئصال للرحم بعد أزمة صحيّة مفاجأة. وطمأنت محبيها ومتابعيها أنها بخير وتستعدّ لتصوير عمل قريب حيث كتبت عبر صفحتها الخاصّة على تطبيق "إنستغرام": "شكراً من كلّ قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكلّ يلي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي أنا ما حبيت اشغل بالكن حالياً أنا صحتي ممتازة وعم استعد للتصوير... وأنا الحمدلله إنسانة مؤمنة بالله واستفقادات الله رحمة بدعواتكن صرت أحسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر..... بحبكن كتييير".

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