أصالة تكشف انفصالها عن طارق العريان







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بعد أن حاولت إنكار الموضوع والتزمت الصمت مطولاً إزاء الأخبار التي ترددت مؤخراً حول طلاقها من المخرج طارق العريان، وتضاعفت مع غياب اسمه عن كليبها الأخير "شامخ"، كشفت الفنانة أصالة نصري عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" انفصالها الرسمي والنهائي عن زوجها المخرج طارق العريان، آملة الحفاظ على خصوصية العائلة وعدم الدّخول في التّفاصيل. وكتبت في مدونتها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".



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