شكرا لقرائتكم خبر عن التواضع نعمة..ميريل ستريب تنسق فستان هيلان ميران بـ Golden Globes 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية هيلان ميران بإطلالة ساحرة وخاطفة للأذهان أمس وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز Golden Globes 2020 حيث اختارت فستانها من تصميم " Dior "، في حين اختارت مجوهراتها من مجموعة تصميمات " Harry Winston " .

و لم يعرف الكثيرون أن قيمة مجوهرات النجمة العالمية هيلان ميران تقدر بحوالي 4 ملايين دولار.



هيلان ميلان

سجلت عدسات المصورين بكواليس الحفل احدي اللقطات التي لم يتوقع البعض أنها قد تحدث، حيث ظهرت نجمة الأوسكار الشهيرة ميريل ستريب ذات الـ ( 70 عام ) في غرفة ذات مرآة هي تقوم بتنسيق فستان صديقتها النجمة هيلان ميران و هو ما يظهر مدي تواضع ميريل ، و لم ينته الامر لذلك إلا أن ميريل قررت التوجه للطاولة التي تجلس عليها هيلان لالتقاط الصور التذكارية معا و لم تترك الأمر للصدفة .

وبمجرد تداول الصور تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لمنصات للإشادة بصداقة ميرال وميران القوية التي دامت لسنوات ، وكانت ابرز التعليقات أن الاميرات دائما يساعدن بعضهن .

يذكر أن كانت إطلالة عدد من أهم وأشهر نجمات العالم على السجادة الحمراء لحفل جوائز Golden Globes 2020 محط انتقاد الكثيرين حول العالم، وذلك بسبب إخفاقهن فى اختيار الفساتين اللاتى ظهرن بها على الـ red carpet ، ولم يقتصر الأمر على الانتقادات على الـ social media ، و أبرز هؤلاء النجمات هن ريزي ويزرسبون و جنيفر لوبيز و كيت برنشيت و غيرهم .

Advertisements



4















