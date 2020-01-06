شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أكشن وكوميديا في تريللر فيلم "لص بغداد" قبل عرضه 22 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة، ويُطرح فيلم "لص بغداد" في دور العرض، وهو الفيلم الذى يلعب بطولته النجم محمد عادل إمام، استقرت شركة "سينرجى فيلمز" على يوم 22 يناير الجارى ، لطرح الفيلم.

ونشر الحساب الرسمي لـ "سينرجى"، تريللر للفيلم، وعليه تعليق "اوعدنى لما نلاقى مقبرة الإسكندر الأكبر.. مش هنسرقها .. يا ترى الوعد هيتنفذ .. استنوا فيلم لص بغداد فى السينمات يوم 22 يناير"

ويظهر بإعلان الفيلم العديد من مشاهد "الأكشن"، يقدمها محمد عادل إمام، وكذلك أمينة خليل، وياسمين رئيس، وأيضا محمد عبد الرحمن.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك في بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

محمد إمام كان قد قدم في رمضان الماضى مسلسل "هوجان"، والذى شاركه فيه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".