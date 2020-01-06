شكرا لقرائتكم خبر عن حساب نادية لطفي على فيس بوك يعلن وفاة زوجة نجلها دينا أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحساب الرسمي للنجمة نادية لطفي على موقع فيس بوك عن وفاة زوجة ابنها، وكتب: "انتقلت الي رحمه الله تعالي السيدة دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي".





وكانت الفنانة نادية لطفي قد تصدرت تريند مؤشر البحث جوجل بعد أن احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلادها الـ83، بعد ما احتفل المخرج مجدى أحمد على بعيد ميلادها، فى منزلها برفقة الفنانة إلهام شاهين، حيث قدم لها "تورتة" تحمل صورتها، وتبادلا الصور التذكارية وتناولا العشاء، وكتب مجدى أحمد على عبر صفحتة الشخصية "فيس بوك" قائلا: في عيد ميلاد الرائعة ناديه لطفي تورته وكوارع ومحشى وممبار مع نفحة من لفت وزيتون من صنع يديها ..دمت لنا ولمحبيك .

وكانت قد وجهت النجمة الكبيرة "نادية لطفى"، الشكر لجمهورها فى مصر والوطن العربى، معربة عن سعادتها بالاحتفاء الذى قامت به الفنانة إلهام شاهين، فى ذكرى عيد ميلادها.

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النجمة الكبيرة "نادية لطفى"، تميزت بأعمالها الخالدة حتى اليوم، من أشهر الممثلات فى تاريخ مصر، وولدت فى 3 يناير عام 1937، وأسمها الحقيقي هو بولا محمد لطفى، من مواليد منطقة الوايلي فى القاهرة، وتعتبر من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بمواقفهن السياسية المختلفة وأهمها دورها فى حرب 6 أكتوبر وفضحها لجرائم إسرائيل خلال حصار بيروت.

وقامت الفنانة نادية لطفى، بنقل مقر إقامتها، إلى مستشفى القصر العينى، أثناء حرب السادس من أكتوبر بين الجرحى من أجل رعايتهم، وتؤكد دائما إنها تعتز بهذه الفترة كثيرًا، بالإضافة إلى أنها تشعر بالفخر من دورها الكبير في هذه الحرب، التى قررت ألا يكون مقتصر فقط على الأفلام السينمائية.