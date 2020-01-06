شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبرز 5 أغاني لتترات المسلسلات بصوت جنات..في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الاثنين المطربة جنات بيوم ميلادها لـ"33"، واستطاعت خلال فترة عملها بمجال الغناء أن تفرض اسمها كواحدة من أكثر الأصوات عزوبة، لما قدمته من أغانى رومانسية هادئة ما جهل الجمهور ينتظرأغنياتها وألبوماتها بشكل دائم، ولم تكتف جنات بطرح الألبومات أوالأغانى السنجل، واستطاعت أيضا تحقيق نجاحاً فى غناء تترات المسلسلات بعدما قدمت أكثر من أغنية تتر لاقت نجاحاً كبيراً وننشر أبرز 5 منهم.

تتر مسلسل كارمن:

أغنية "لسه هتحلى" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل، وهى تتر بداية مسلسل "كارمن" بطولة ريهام حجاج ومحمد كيلاني وعمر الشناوي، وعبير منير وأحمد حلاوة وليلى عز العرب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

تتر مسلسل "عيون القلب":

أغنية "عيون القلب" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع الموسيقي محمود طلعت، والمسلسل بطولة رانيا يوسف وماجد المصرى ودينا فؤاد وإيمان سركسيان ولطفى لبيب وإيهاب فهمى وإنعام سالوسة وإيمان وسهر الصايغ وحازم سمير ورحمة حسن وآخرين، من تأليف فداء الشندويلى، ومن إخراج محمد مصطفى

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تتر مسلسل "حكايات وبنعيشها":

أغنية "حكايات وبنعيشها" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيع محمود طلعت، وهو أول تتر مسلسل قدمت جنات في مشوارها الفني، والمسلسل من بطولة ليلى علوي، وأحمد راتب، وباسم سمرة، وسلوى محمد علي، ومن تأليف حازم الحديدى، وإخراج مريم أبوعوف.

تتر مسلسل " زهرة وازواجها الخمسة"

أغنية "ماشية في بحر الحياة" المسلسل بطولة أحمد السعدني، وحسن يوسف، ومدحت صالح، وكريمة مختار، وباسم ياخور، و محمد لطفي، ورحاب الجمل، هو من تأليف مصطفي محرم، وإخراج محمد النقلي.

تترمسلسل " بخط الإيد"

أغنية "بطلة حدودتك" وشاركها فى غناء التتروليد سعد، من تأليف تامر حسين وألحان وليد سعد، والمسلسل من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.