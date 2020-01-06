شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عاصى الحلانى يوجه رسالة لمرضى السرطان من خلال هذا الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب الكبير عاصي الحلاني عن تمنياته لجميع مرضى السرطان بالقدرة على مواجهة المرض بالإيمان والصبر والتحدي، وظهر فارس الأغنية العربية -كما يحلو لعشاقه تسميته-، أثناء ترحيبه بصدور كتاب «أنا والسرطان راجل لراجل» للكاتبة المصرية أميرة عبدالمعبود، والذى تسرد فيه قصة معاناتها مع المرض، وكفاحها فى مواجهته.

وقال عاصى الحلانى خلال الفيديو، إن الكتاب الذى كتبته أميرة عبدالمعبود فيه شرح لكيفية محاربة هذا المرض، وأود أن أقول لكل شخص تعرض لأزمة الإصابة بالمرض، يجب أن يكون إيمانك كبير بالله سبحانه وتعالى، فإن كان الله معكم فلا غالب لكم، وأضاف بقوله : «عندما يكون الله مع الإنسان فهذا يساعده على الصبر خلال مواجهة الأزمات» كما وجه الشكر للكاتبة بقوله : خالص الشكر للسيدة أميرة عبد المعبود وقلبى معك، وسوف أحتفظ بالكتاب فى مكتبتى الخاصة».



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المعروف أن عاصى الحلانى من أكثر الفنانين دعماً لجهود محاربة السرطان، وقام بدعم عدد من زملائه الذين تعرضوا للإصابة بالمرض آخرهم الفنانة والمطربة إليسا.

على جانب آخر أعربت الكاتبة المصرية أميرة عبد المعبود عن سعادتها للدعم الكبير الذى أعلنه فارس الأغنية العربية عاصى الحلانى لمرضى السرطان، وقالت «سعادتى باهتمام عاصى الحلانى بدعم محاربى السرطان فى الوطن العربى،يفوق سعادتى باإهتمامه بكتابى».

وقالت إن كتابها«أنا والسرطان راجل لراجل»هو بداية لسلسلة كتب تتناول الدعم النفسى والإنسانى للإنسان العربى لمواجهة التحديات».