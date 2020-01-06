شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى عن سعاد نصر فى ذكرى رحيلها: أفتقدك يا مايسة فى زمن اللافن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم الكبير محمد صبحي رسالة للفنانة الراحلة سعاد نصر فى الذكري الثالثة عشر لرحيلها، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، حيث كتب لها:"في مثل هذا اليوم 2007 .. رحلت الفنانة سعاد نصر .. تلميذتي وصديقتي الغالية وشريكة رحلة فنية رائعة .. رحلتي ولكن مازلتي في ذاكرتي وذاكرة الملايين بما قدمته من فن راقي بناء .. افتقدك كثيرا يا سعاد .. يا مايسة .. خاصة في زمن اللافن و الانحلال .. الله يغفر لك و يرحمك ويدخلك فسيح جناته ".

Advertisements

بدأت سعاد نصر مشوارها فى السينما عام 1982، خلال مشاركتها فى فيلم الغيرة القاتلة، ثم توالت بعدها الأدوار السينمائية كان من أبرزها دور صابرين فى فيلم "هنا القاهرة" الذى وضعها فى مصاف نجمات الكوميديا فى مصر من خلال أدائها البسيط لشخصية الصعيدية التى تأتى برفقة زوجها لزيارة القاهرة، كذلك شاركت فى أفلام حدوتة مصرية، إسكندرية نيويورك، والمصير، ويجا، جواز بقرار جمهورى، خليل بعد التعديل، فارس المدينة، حمام الملاطيلى، المتوحشة، البداية، شقة فى وسط البلد، خريف آدم، مجانين على الطريق، صايع بحر وعلى سبايسى.

كما شاركت الفنانة الراحلة فى العديد من المسلسلات، منها رحلة المليون، أبرياء فى قفص الاتهام، أبواب المدينة، الليل وآخره، مشوار امرأة، أحلام عادية، بوابة الحلوانى، جحا المصرى وهند والدكتور نعمان، كما وقفت على خشبة المسرح فى مسرحيات الهمجى، تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عائلة ونيس، البراشوت وعيلة عشر نجوم.

تزوجت سعاد نصر مرتين، الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب طارق وفيروز، لكن هذه الزيجة انتهت بعدما أدرك الطرفان أنهما مختلفا الطباع، بينما كانت الزيجة الثانية من مهندس البترول محمد عبد المنعم، الذى أكملت معه مشوار حياتها.