محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: كشف الفنان خالد الصاوي العديد من التفاصيل المتعلقة بشخصيته وبأعماله الفنية، خلال وجوده في برنامج "قول ياكبير" عبر راديو إينرجي. ويستعرض "الخليج 365"، أبرز تصريحات خالد الصاوي في الحلقة: - تجاربي السابقة في مسرح الجامعة، "تمكني من القول أن الشاطر في تقديم الحجج والأعذار عمره ما يكون شاطر في شيئ آخر". - كان لازم أعمل حساب الفنان الكبير أحمد زكي، أثناء تحضيري لفيلم "جمال عبد الناصر". Advertisements - آدائي في الحياة تأثر بدوري في مسلسل "الصلعوك". - عمارة يعقوبيان والفيل الأزرق والصعلوك أهم محطات في حياتي الفنية. - شعرت بأن أدائي "أوفر" في بداياتي في التليفزيون والسينما. - لم أنم 6 ليالٍ خلال استعدادي للفيل الأزرق، حتى استطع الوصول لمرحلة الهلوسة. - بعض أدواري أثرت على حياتي الشخصية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصل لمرحلة الهلوسة وأدواره أثرت على حياته.. أبرز تصريحات خالد الصاوي في إينرجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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