حوار| محمد كريم: ضحيت وجازفتُ.. ومشاهد الأكشن مع نيكولاس كيدج الأصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحب المغامرة، ويرى أنه حقق أول أهدافه، وخطوة في حلمه الكبير نحو العالمية، بعد سنوات قضاها في الغربة، مر خلالها بمراحل من اليأس والتفكير في العودة إلى مصر، حتى جاءته الفرصة التي تمناها بالوقوف أمام النجم العالمي نيكولاس كيدج في فيلمه الأخير "A score to settle"، الذي استقبلته دور العرض السينمائي مؤخرًا.

قال كريم في حواره مع "الخليج 365" إن فرصة مشاركته في الفيلم جاءته بعد سنين طويلة، واستطاع أن يحقق أول هدف من أهدافه، ويخطو الخطوة الأولى في حلمه، موضحًا "الحلم تحقق بعد وجودي في الغربة لسنين طويلة، وذهابي كل يوم لإجراء اختبارات أداء، ثم الانتظار بأن تأتيني المكالمة التي تخبرني بحصولي على الدور، كنت دائمًا ما احتفل مع أصدقائي بحصول أي ممثل على دور في عمل جديد، وانتظرت سنوات حتى حصل معي نفس الشيء"، معتبرًا أن مشاركته في "A score to settle" البداية وأن القادم أقوى، إذ يخطط لجديد فضّل عدم الإفصاح عنه في الوقت الحالي.

وردًا على سؤال هل شعر باليأس وفكر في العودة إلى مصر، بسبب طول فترة الانتظار، قال "طبعًا حدث ذلك مررت بفترات يأس وفكرت في العودة إلى مصر، خاصة وأن في بلدي تُعرض عليّ أدوار، ووصلت لمرحلة سألت فيها نفسي هل أسير في الطريق الصحيح، وكنت بين السفر إلى مصر لتصوير ما يُعرض عليّ من مسلسلات وأفلام، والعودة إلى أمريكا لإجراء اختبارات الأداء، فعشت حالة من التوتر، خاصة مع تكرار تساؤلات الصحافة حول سبب تواجدي في أمريكا وما الذي أفعله كل هذه المدة".

كريم دفع عنه اليأس وظل وراء حلمه، محاولًا الاجتهاد، مقتنعًا بأن لا أحد يعرف متى ستأتيه الفرصة تحديدًا، متابعًا "مفيش شك ان الناس ممكن يكون معندهاش فكرة صح عن الموضوع، لكن هو كبير جدا وبياخد وقت كتير ومخاطرة، وانا من الناس اللي بتحب المجازفة، وكرم من عند ربنا ان بقى ليا فيلم مع نجم كبير زي نيكولاس كيدج، ومش وحش اننا نجازف ونضحي بحاجات معينة زي ما انا ضحيت بوقت كبير كان ممكن أكون متواجد فيه في مصر بس في الاخر كنت ورا هدفي"، لافتًا إلى أن بعد حصوله على الدور لم يستطع الإعلان حتى بعد بدء التصوير.

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وعن الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير الفيلم "الشخصية التي قدمتها احتاجت مني تركيز كبير، ودائمًا ما كان يذكرني المخرج أن شخصيتي في الفيلم لرجل لا يخاف شيء حتى الموت، أي شيء يأتي في باله ينفذه، وهو الأساس الذي بنيت عليه تفاصيل الدور"، متابعًا "الندية والصدام بيني وبين شخصية نيكولاس كيدج كان مبني عليها مشاهد مهمة جدا وأكشن ودي كانت أكثر المشاهد صعوبة، الحمد لله اتعلمت منها كتير أوي وكان فيه تدريبات كتيرة سبقتها، وخرجت بصورة جيدة أنا راضي عنها".

واختتم كريم "أكثر ما أسعدني في التعامل مع نيكولاس كيدج، كان في أول مشهد صورناه مع بعض، بعدما انتهينا منه قال لي (لقد قمت بعمل عظيم)، وده أسعدني جدا، خاصة وأنا ألعب دور ليس له علاقة بأصلي العربي، وكل العيون تراقبني فكان عليّ أن أنفذه بشكل جيد".

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً من السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Leaving Las Vegas عام 1995، بجانب العديد من الجوائز العالمية.