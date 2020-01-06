هاني شنودة يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تقديم ألحانه في المسلسل الأمريكي "ramy"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الموسيقار هاني شنودة أن تقديم مقطوعة "لونجا 79"، ضمن أحداث المسلسل الأمريكي "ramy"، الذي نال عنه الفنان المصري الأصل رامي يوسف جائزة الجولدن جلوب كأفضل ممثل - قد تمت بموافقته عقب تعاقده مع الشركة المنتجة للعمل.

وقال شنودة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "العمل ضمن خمس أغانٍ كنت قد تعاقدت مع الشركة المنتجة للمسلسل على استغلالها، منذ خمس سنوات، ورحبت بأن تكون موسيقانا التصويرية ضمن أعمال بالخارج".

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وأضاف شنودة: "تواجد موسيقاي بالمسلسل، ومن بعده في محفل عالمي مثل الجولدن جلوب، هو وسام على صدري وصدر كل موسيقي مصري وعربي".

وحصد الممثل المصرى رامي يوسف، اليوم الاثنين، جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن مسلسل Ramy، في حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» 2020. وقدمت المقطوعة الموسيقية التي وضعها الموسيقار هاني شنودة عند تسلم رامي للجائزة.