ستيفاني صليبا في أحدث جلسة تصوير بالعاصمة الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت "ستيفاني" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان قصير باللون الودري، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال ستيفاني صليبا مسلسل "دقيقة صمت"، وهو من بطولة عابد فهد، خالد القيش، فادي صبيح، رنا شميس، ومن إخراج شوقي الماجري.

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