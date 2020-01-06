أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: بعد ساعات من إعلان الفنانة السورية أصالة، انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، علق الأخير عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. ونشر "العريان" صورة تجمعه بأصالة، وعلق: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذه الصفحة، سأظل للأبد أحترم هذه الروح الجميلة والدة أطفالي أصالة". وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت اليوم طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما.

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