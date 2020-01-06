مصطفى خاطر يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان مصطفى خاطر، صديقته الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلادها الـ 26. ونشر "خاطر" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته "روان"، والفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي. وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا هنا"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه. هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994، لها عدد من الأعمال أبرزها "قصة حب"، "بني آدم"، "في اللا لا لاند"، وغيرها، وتزوجت الفنان أحمد فهمي في سبتمبر الماضي، في حفل زفاف حضره عدد كبير من نجوم الفن.

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