أول تعليق للموسيقار هاني شنودة بعد تقديم موسيقاه بـ"الجولدن جلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 41 عامًا من تقديم الموسيقار هاني شنودة مقطوعته الموسيقية "لونجا 79"، عادت نغماتها لتكون من أبرز ملامح حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، إذ صاحبت الفنان المصري الأصل رامي يوسف خلال تسلم جائزته كأفضل ممثل تليفزيوني عن دوره في مسلسل "رامي".

الموسيقار هاني شنودة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق، وقال: "سعدت بمعرفة ما حدث، وفخور أن تعود المقطوعة بطابعها المصري الصميم باحتفال بهذا الحجم، معبرا عن نجاح فنان مصري الأصل، وأجدها تأكيدا لكوننا نستطيع تقديم أعمالنا المصرية ونبهر بها العالم".

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وأضاف: "المقطوعة قدمت للمرة الأولى عام 1979 في ثاني ألبومات فرقة المصريين، وكان بعنوان "حرية"، وحرصت من خلالها على مزج الإيقاع الشرقي بطزاجته مع شكل موسيقى معروف، وبعدها لم أمانع في أن تصاحب مقدمة برنامج "الكرة في الملعب"، الذي قدمه الكابتن مصطفى عبده".

وأوضح: "اللونجا هي مقطوعة موسيقية تتسم بإيقاعها السريع، وتعتمد على الجمل الموسيقية ذات الانتقالات الرشيقة التي تبرز مهارات وقدرات العازف، ويحتاج تذوقها إلى ثقافة موسيقية".