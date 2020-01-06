عشان تبقي تقولي آه.. مي سليم وشقيقاتها يسخرن من أغنية "سالمونيلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
خضعت الفنانة مي سليم وشقيقاتها دانا وميس، لجلسة تصوير ظهرن خلالها بإطلالات مختلفة كليًا، إذ ارتدين ملابس رجالية واعتمدن على قصات شعر قصيرة.
ونشرت "مي"، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: " آل حمدان 2020، عشان تبقي تقولي آه".
"عشان تبقي تقولي لآ"، مأخوذة من كلمات أغنية "سالمونيلا"، للفنان تميم يونس، التي طرحها تزامنًا مع العام الجديد، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.
ويعرض حاليًا لمي سليم مسلسل حواديت الشانزليزيه، على قناة on e.
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