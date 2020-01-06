تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة نادية لطفي بعد 48 ساعة من الاحتفال بعيد ميلادها

فجع الموت اليوم، الإثنين، الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي، بعد حوالي 48 ساعة من احتفالها بعيد ميلادها الـ83، بوفاة زوجة ابنها.
وأعلن الحساب الرسمي للفنانة نادية لطفي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة زوجة ابنها، وكتب: "انتقلت الي رحمه الله تعالي السيده / دينا اباظه حرم ا/ احمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة / نادية لطفي".
وكان جمع من الفنانين احتفل مع الفنانة نادية لطفي قبل يومين، بعيد ميلادها الـ83، وسط فرحة وتهاني قلبية بمزيد من الصحة والعمر لها.
ونشر المخرج مجدي أحمد علي متابعيه من خلال حسابه على موقع فيسبوك بنشر صورة للفنانة نادية لطفي خلال احتفالها بعيد ميلادها وظهرت من خلال الصورة على كرسي متحرك.
وعلق مجدي أحمد على الصورة وكتب: "مع الجميلة نادية لطفي.. عيد ميلاد سعيد مع واحدة من (أجدع) النساء".
وانهالت التعليقات علىا لفنانة لعزائها في وفاة زوجة ابنها، داعين لها بالرحمة والمغفرة.