ديبيكا بادوكون تحتفل بذكرى ميلادها الـ34 في Lucknow

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - احتفلت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone بذكرى ميلادها الـ34 في Lucknow الذي يصادف في الخامس من شهر يناير/كانون الثاني، حيث غادرت مطار مومباي برفقة زوجها النجم رانفير سينغ Ranveer Singh، وكان بانتظارها جمهورها لقطع قالب الحلوى لمناسبة ميلادها.

ديبيكا تحتفل بميلادها وسط الإعلام

ديبيكا التي تنشغل حاليًّا بتصوير آخر أعمالها Chhapaak قطعت قالب الحلوى قبل سفرها مع المخرج Vikrant Massey، وفي اليوم التالي احتفلت بميلادها مع جمهورها في مطار مومباي الذي كان بانتظارها قبل أن تساقر وزوجها الى Lucknow.

وتم تداول مقاطع فيديو وصور لديبيكا وجمهورها، لحظة قطع قالب الحلوى لمناسبة ميلادها.

معايدة عليا بهات لديبيكا في ذكرى ميلادها

وتلقت ديبيكا الكثير من عبارات المعايدة والتمنيات في ميلادها من أصدقائها النجوم في بوليوود، وأهمهم النجمة عليا بهات Alia Bhatt التي نشرت صورة لديبيكا عبر انستقرام، معلقة عليها بالقول: "كل عام وأنتِ بخير حبيبتي، أتمنى لكِ يومًا جميلًا، حضن كبير لكِ."

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تحتفل مع زوجها وسط جمهورها

النجمة Madhuri Dixit غردت عبر تويتر لمناسبة ميلاد ديبيكا بالقول: " أتمنى لكِ الكثير من الفرح وأن يحيطكِ كل محبينكِ دائمًا، وأتمنى لكِ الاستمتاع في كل شيء بحياتكِ، كل عام وأنتِ بخير."

ديبيكا تحتفل بميلادها

وغردت Meghna Gulzar مخرجة فيلم Chhapaak لمناسبة عيد ديبيكا بالقول: أنتِ رائعة وعظيمة ديبيكا، كل عام وأنتِ بخير، كل التمنيات لكِ."

الصورة التي نشرها رانفير لديبيكا في طفولتها عبر انستقرام

وكان رانفير سينغ زوج ديبيكا قد نشر صورة لها عبر حسابه الخاص في انستقرام وهي في سن الطفولة، وعلق عليها بالقول: "كل عام وحبيبتي بخير."

مهنيًّا، تنهي ديبيكا اللمسات الأخيرة لفيلمها المقبل Chhapaak حيث تلعب فيه دور البطولة وتظهر بوجه مشوّه إثر تعرّضها لحادث حريق بمادة الأسيد على وجهها.