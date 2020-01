الجوكر" خواكين فينيكس أفضل ممثل درامي في غولدن غلوب 2020.. فهل سيفوز بالأوسكار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - رغم نجاح كثيرين بأداء دور "الجوكر" في السينما الأمريكية في العقدين الماضيين إلا أن الممثل خواكين فينيكس كان أكثر حظاً منهم بإنتاج فيلم مستقل لهذه الشخصية الخيالية الشريرة والمعقدة نفسياً. فحقق من خلاله نجاحاً هائلاً تجاوز من سبقوه إلى أدائها بمراحل.

وتوقع الكثير من النقاد له الفوز بجوائز عالمية عن الجوكر حتى غولدن غلوب والأوسكار، وحدث ما توقعوا له.

فحصد الممثل الأمريكي خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن فيلم "الجوكر"، وعزز فوزه بهذه الجائزة الفنية الهامة عالمياً فرصه لنيل جائزة "أوسكار"، وذهبت جائزة أفضل ممثلة سينمائية للنجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم "جودي"،حسب ما ذكرت وكالات الأنباء العالمية.

فيلم جوكر.. نجاح يتخطى التوقعات ويكسر حاجز المليار دولار



كما فاز الفيلم الأمريكي "1917" ، الذي تدور أحداثه حول ملحمة عسكرية تعود للحرب العالمية الأولى، بجائزة أفضل فيلم درامي في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في نسخته السابعة والسبعين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحصد فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" جائزة أفضل فيلم كوميدي، في الحفل الذي أقيم مساء الأحد، كما فيلم "الحلقة المفقودة" "missing link" جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة .

وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل "The Crown" ،كما فازت أغنية "I’m Gonna Love Me Again" بجائزة أفضل أغنية من فيلم ".Rocketman"

الجوكر روَّج لمناطق سياحية تحولت إلى مزارات

وفاز الممثل المصري رامي يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي، وذلك عن مسلسل "رامي".

ويعد حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"من أهم وأشهر الأحداث الفنية السنوية، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار، وهي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي انطلقت في عام 1944 .

وكان القاسم المشترك لدى معظم نجوم هوليوود الحاضرين في الحفل والسجادة الحمراء،هو تسييس حفل الجوائز عبر إبداء تعاطفهم مع حرائق استراليا ومطالبتهم بمزيد من التحرك العالمي لمحاربة تغيرات المناخ والتوجه نحو الطاقة النظيفة وانتقاد سياسة ترامب .

