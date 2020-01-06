غولدن غلوب 2020 هذه هي الأسماء الفائزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - انتهى منذ ساعات، حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2020 Golden Globe Awards بنسخته الـ77 في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وحضر الحفل الذي يعتبر ثاني أشهر حفل توزيع جوائز عالميًّا بعد الأوسكار، أهم نجوم الصف الأول.
وهذه قائمة بأسماء الفائزين بجوائز الحفل
أفضل فيلم حركة عن فئة الدراما : فيلم 1917
أفضل ممثلة عن فئة أفلام الحركة الدرامية: رينيه زيلويغير عن دورها في فيلم Judy
أفضل ممثل عن فئة أفلام الحركة الدرامية: خواكين فينيكس عن دوره في فيلم Joker
أفضل فيلم عن فئة أفلام الحركة الموسيقية أو الكوميدية: فيلم Once Upon a Time in Hollywood
أفضل ممثلة عن فئة أفلام الحركة الموسيقية أو الكوميدية : أكوافينا عن دورها في فيلم The Farewell
أفضل ممثل عن فئة أفلام الحركة الموسيقية أو الكوميدية : تارون إيغيرتون عن دوره في فيلم Rocketman
أفضل ممثل عن دور مساعد في فيلم حركة: براد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywoo
أفضل سلسلة تليفزيونية محدودة أو صور متحركة مصنوعة للتلفزيون: مسلسل Chernobyl
أفضل ممثلة في سلسلة تلفزيونية محدودة أو صور متحركة مصنوعة للتلفزيون: ميشيل ويليامز عن مسلسل Fosse/Verdon
أفضل مخرج : سام مينديز عن فيلمه 1917
أفضل ممثلة في سلسلة تلفزيونية عن فئة الدراما : أوليفيا كولمان عن دورها في مسلسل The Crown
قائمة طعام الــ غولدن غلوب 2020... نباتية فقط!
أفضل ممثلة بدور مساعد في سلسلة تلفزيونية محدودة، أو صور متحركة مصنوعة للتلفزيون: باتريشيا أركويت عن مسلسل The Act
أفضل أغنية أصلية في فيلم حركة :أغنية I'm Gonna Love Me Again في فيلم Rockettman ، أداء "إلتون جون وكلمات "بيرني تاوبين".
أفضل سلسلة تلفزيونية كوميدية أو موسيقية: مسلسل Fleabag
أفضل ممثلة عن دور مساعد في فيلم حركة :لورا ديرن عن فيلم Marriage Story
أفضل فيلم حركة عن فئة الأنيميشن :فيلم Missing Link
أفضل سيناريو :فيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج العالمي "كونتين تارانتينو"
أفضل ممثل في سلسلة تلفزيونية عن فئة الدراما :براين كوكس عن دوره في مسلسل Succession
أفضل فيلم حركة أجنبي :فيلم Parasite
أفضل ممثلة في سلسلة تلفزيونية موسيقية أو كوميدية :فيبي والر بريدج عن دورها في مسلسل Fleabag
أفضل سلسلة تلفزيونية عن فئة الدراما :مسلسل Succession
أفضل ممثل عد دور مساعد في سلسلة تلفزيونية محدودة أو صور متحركة مصنوعة للتلفزيون :ستيلان سكارسجارد عن دوره في مسلسل Chernobyl
أفضل ممثل في سلسلة تلفزيونية محدودة أو صور متحركة مصنوعة للتلفزيون: راسل كرو عن دوره في مسلسل The Loudest Voice
أفضل ممثل في سلسلة درامية موسيقية أو كوميدية :رامي يوسف في مسلسل Ramy
هؤلاء هم الفائزون في حفل Golden Globe لعام 2019..شاهدوا اطلالات النجمات
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