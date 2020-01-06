- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - أكثر من 1300 ضيف من مشاهير العالم حضروا حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الـ 77 (Golden Globe) في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية. هذا الحفل هو ثاني أهم حفل توزيع جوائز على صعيد العالم بعد جوائز الأوسكار.
وكان لافتاً خلال الحفل، غياب اللحوم عن قائمة الطعام الذي يقدم للضيوف قبل بدء توزيع الجوائز.
قائمة الطعام نباتية فقط
واقتصرت مائدة الطعام على النباتات، وهو قرار اتخذته رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، بدافع القلق من تغير المناخ.
رئيسة الرابطة لورنزو سوريا (orenzo Soria) قالت في حديث صحفي: "لا يمكن تجاهل أزمة المناخ وقد اتفقنا مع أصدقائنا في المجتمع على هذه الخطوة وتبنى شركاؤنا في بيفرلي هيلتون قرار تقديم وجبة نباتية بالكامل".
هذا ما قاله الطاهي التنفيذي في الفندق
الطاهي التنفيذي في الفندق أكد أن "فريق الطهي الموهوب لدينا متحمس لتحضير وجبات تعتمد على النباتات لأفضل الأفضل في هوليود". وتابع: "على الرغم من إزالة اللحوم من القائمة، فإن الطهاة ماثيو مورجان وتوماس هينزي لن يقدموا أي تنازلات بشأن الرفاهية".
يشار الى أن فريق عمل الظهي مؤلف من 11 طاهياً و120 من موظف طهي و50 نادلاً و160 مضيفاً و250 شخصاً لخدمة الضيوف على طاولاتهم.
تابعي المزيد: اللبناني مايكل بولس ينفي خطوبته على تيفاني إبنة ترامب.. ولم يحدد طبيعة علاقته بها
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة طعام الــ غولدن غلوب 2020... نباتية فقط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.