بالفيديو: زوج أحلام يخرج عن صمته ويعلق على خسارتها للوزن.. هذا ما طلبه منها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مؤخراً فيديو جديداً للفنانة الإماراتية أحلام لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيه برفقة زوجها أثناء تمضيتهما إجازة شتوية في قرية ميجيف الجبلية الفرنسية.

وسمع صوت الزوج وهو يتغزل بها حيث قال: “شو هل رشاقة والجمال” وطلب منها ألا تخسر أي كيلوغرام إضافي في العام 2020 متمنياً لها تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

كما وقف إلى جانبها فقامت بتقبيله. وفي جزء آخر من المقطع المصور ظهرت وهي تتجول وهي تتجول في أحد متاجر الملابس.

وأشارت إلى أن زوجها سيصطحبها إلى مكان أحبت الذهاب إليه إلا أنه فضل ألا يعلن اسمه. ويذكر أن أحلام كشفت في وقت سابق أنهما قاما بشراء شاليه خاص بهما في هذه المنطقة التي تتميز بطقها المثلج.