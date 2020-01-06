أحلام تردّد كلمة أصالة الشهيرة.. هل سخرت منها؟

تعرّضت الفنانة أحلام لهجوم من جمهور الفنانة أصالة، وذلك لاستخدامها في أحد تعليقاتها كلمة “آمان”، التي تردّدها أصالة على المسرح وذلك في ردّها على أحد معجبي أصالة عندما انتقد الفنانة الإماراتية بسبب سؤالها عن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، واتّهمها بـ”النفاق”، وأنها بدلاً من أن تسأل عنه عبر “تويتر”، يمكنها الاتصال بنانسي والاطمئنان إليها وإلى زوجها، لتردّ أحلام في ما يشبه السخرية، حيث كتبت: “آمان… آمان… آمان”، الأمر الذي جعل جمهور أصالة يشّ هجوماً على أحلام ويؤكد أنها تتابع أخبار أصالة، رغم تصريحها السابق بأن “أصالة خرجت من حياتها ولا تعني لها شيئاً”.